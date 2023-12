ÜLESKUTSE ⟩ Aidake lemmikloomade turvakodule uued ruumid leida!

Turvakodu soovib mõistliku summa eest rentida 170–200 m² suurused köetavad ruumid, kus on tagatud vee- ja kanalisatsiooniühendus. Ruumid võivad vajada remonti, kuid ei tohiks olla avariilises seisukorras. Eelistatud asukoht on Kuressaare või selle lähiümbrus.

MTÜ pikaajalise vabatahtlikuna kutsun kõiki üles aitama leidmaks turvakodu hoolealustele uut kodu, et tagada jätkuv abi neile, kes ise seda paluda ei suuda. Loodan südamest, et see üleskutse jõuab inimeseni, kes on valmis andma turvakodu neljajalgsetele uue ja turvalise kodu, et nad ei peaks taas kodutuks jääma.