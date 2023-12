MARGUS LINDMÄE ⟩ "Vingugaas on mürgine gaas, mis tapab inimesi, aga seda ei saa me lubada!"

Kell 14 teatati häirekeskusele, et Kuressaares Ida tänaval asuvas elumajas annab vingugaasiandur häiret.

Päästjad tuvastasid vingugaasireostuse enda mõõteseade abil. Vingugaas oli juba tuppa imbunud, kuna ahjusiibrid olid peale kütmist liiga vara suletud.

Päästjad ventileerisid eluruumid ning jagasid inimesele õpetussõnu õigete kütmisvõtete kohta.

Samuti eile õhtul kell 21.10 said päästjad väljakutse Kuressaares Tallinna tänavale, kus naaber tundis kõrvalkorterist tulevat tugevat suitsuhaisu ning vingu. Päästjad tuvastasid, et korteris köetakse lahtise uksega ahju.

Selgus, et korstnapühkija pole ahju kontrollinud ning sellel puudus tõmme. Päästjad kustutasid tule veega ning selgitasid korteriomanikule, et enne uuesti ahju kasutada ei tohi, kui korstnapühkija on küttekoldeid hooldanud ja kontrollinud.

Kodudes, kus tehakse pliidi alla või ahju tuld, peab olema vingugaasiandur, kuid väga paljudes kohtades seda ei ole.

„Vingugaas nimelt on mürgine gaas, mis tapab inimesi, aga seda ei saa me lubada“ ütles Saaremaa päästepiirkonna juht Margus Lindmäe.

„Ilmselt teeme tulevikus mõne meeldetuletava trahvi, kui leiame, et sellises kodus ei ole vingugaasiandurit. Sageli me veel manitseme, et tuleb panna. Vingugaasiandur tuleb üles seada – seda mitte meie, vaid iseenda pärast,“ lisas Lindmäe.

Vingugaasiandurit soetades peaks vaatama, kui pika eaga see on. Samas hinnaklassis saab nii viie, kui kümne aastase kestusega andureid. Seejärel tuleb andur välja vahetada.

„Vingugaas on võtnud hulga elusid. Kui palju täpselt, ei ole teada, sest seda ei suudagi keegi takkajärgi tuvastada. Kui tulekahjus hukkub inimene, siis see on hästi selgelt loetav. Kui vingugaas võtab inimese, siis ei tarvitse sellest lõpuni aru saada, et mis põhjusel. Vingugaas hajub toast ja lihtsalt tulebki matused ära korraldada. Ja nii jääb."

Lindmäe toonitab, et selliste õnnetuste ärahoidmiseks ongi vingugaasiandur täiesti asi omal kohal. "Vingugaasianduri tulekuga on maailm jälle natukene parem. Tulgu ka teie koju vingugaasiandur!" lisas Margus Lindmäe.