TEADLANE VASTAB ⟩ Kui palju maksab jõulupuu elekter?

Vastab Väino Rajangu, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, elektriinsener

Jõulud lähenevad ja kuused tuuakse tuppa. Tänapäeval kasutatakse jõulupuul väga laialdaselt elektriküünlaid, sest nad on lahtise tulega vahaküünaldest ohutumad ja ei nõua pidevat valvet. Kuna elektri hind on viimasel ajal kõigi jaoks aktuaalne teema, siis võib tekkida küsimus, kui palju maksab jõulupuu elektriküünalde tarbitud elekter.

Kuidas arvutada?

Poes müüdavate ketti ühendatud mitmesuguste elektriküünalde võimsus on enamikul juhtudel 3,5 W. Niisugune väike võimsus on saavutatud tänu led-küünaldele.

Kui eeldada, et kuusk on toas kuu aega ja elektriküünlad on sisse lülitatud ööpäevaringselt, siis nad tarbivad elektrit ligikaudu 700 tundi. Siit saame, et selle aja jooksul tarbitakse elektrit 3,5 x 700 = 2450 Wh ehk 2,45 kWh.

Elektri kWh hind sõltub valitud elektripaketist: kas on fikseeritud või muutuv (börsi) hind. Eeldame, et elektriarvel on elektri hind koos võrgutasude, taastuvenergia tasu, elektriaktsiisi ja käibemaksuga keskmiselt 20 senti/kWh, siis saame 2,45 x 20 = 49 senti.

Uuest aastast on käibemaks 20% asemel 22% ja see lisab juurde 1 sendi. Seega jõulupuu elektriküünlad tarbivad jõuluaja jooksul elektrit 50 sendi eest. Kui kuusk elektriküünaldega on toas vähem kui kuu, on see summa väiksem. Samuti päeval ei pruugi alati kuusel küünlad põleda ja siis väheneb ka elektrile kuluv rahasumma. Kui kuusele paigutatakse mitu elektriküünalde ketti, siis sellega suureneb ka elektri kulu ja makstav summa.

Kokkuvõttes on tänapäevaste elektriküünalde kasutamise puhul elektri eest makstav summa tagasihoidlik ja ei mõjuta tuledesärast tekkivat positiivset emotsiooni vähenemise suunas.