Tallinna tehnikaülikooli rektor Tiit Land kirjutas Postimehes ilmunud arvamusloos "Kitsas matemaatika viib mäest alla", et noortele pakutav valikuvõimalus laia ja kitsa matemaatika eksami vahel tekitab kiusatuse valida lihtsamana tunduv tee, mis aga lõikab ära paljud tulevikuvõimalused.

Minu hinnangul on see tõesti absoluutne tõde, seega on Tiit Landi mure vägagi oluline. Tegelikult algab kõik koolidele juba ammu antud suhteliselt rumalast võimalusest pakkuda kitsast ehk vähest või laia ehk pärismatemaatikat.