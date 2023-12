Juhtus nii, et minu mobiil-ID vajas uuendamist. Eeldasin, et see teenus uueneb automaatselt, aga võta näpust – teenuse uuendamiseks tuleb minna mobiilioperaatori esindusse. Läksin Kuressaare esindusse, kuid seal selgus, et kuna üks töötaja on haige, siis mob-ID teenuse pikendamist teha ei saa, sest selleks peab kohal olema kaks töötajat.