Petuskeemi järgi helistab kelm inimesele, tutvustab ennast politseiniku või migratsiooniametnikuna ning teatab näiteks, et tema kontol toimuvad kahtlased tehingud või tema nimele on vormistatud laen. Lisaks on kasutatud ka põhjendusi, et inimene on oodatud kontorisse kohapeale ütlusi või tunnistusi tulema andma.