KAUPO LÄÄNERAND ⟩ Et veekriisid jääks 2023. aastasse

Kui majapidamise reovett ei koguta nõuetekohaselt, on see ohuks põhjaveele. Praegu riigil ja kohalikel omavalitsustel päris täit ülevaadet pole, kas majapidamiste reovett kogutakse kõikjal nõuetekohaselt ning kas see jõuab reoveepuhastitesse, seepärast tuleb kinnistute omanikel hakata edaspidi oma kohtkäitlussüsteeme registris registreerima. Registriandmed annavad kohalikele omavalitsustele võimaluse hakata kohtkäitlust korraldama õigetele andmetele tuginedes. Praegu on ehitusregistris kirjas vaid info selle kohta, kas kinnistu on liitunud ühiskanalisatsiooniga või kasutab lokaalset süsteemi, süsteemi enda kohta info aga puudub.