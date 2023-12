Pühad toovad talvisema ilma

Hommikul pöördub tuul saartel ka edelasse ja läände ning nõrgeneb veidi. Külma on 2–8, rannikul tuleb kohati null kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, saartel ja mandri lõunaservas tuleb ka lörtsi ja vihma ja on jäidet. Õhtul sadu hõreneb ja pilvkattes on selgimisi. Puhub ida- ja kagutuul 5–12, saartel ja läänerannikul ka edela- ja läänetuul 7–14, puhanguti kuni 20 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul saartelt alates põhja ja loodesse ning nõrgeneb järk-järgult. Õhutemperatuur jääb -3 ja +3 kraadi vahele.