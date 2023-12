PROUA OBUSTKOPPEL ⟩ Miks ma neil jõuludel olen üksinda kodus

Ja kui ma need kappi tagasi panen, siis keeran nad ikka sellesama siidipaberi sisse, mille seest nad kunagi esimesel korral välja harutasin. See tundub olevat olnud nagu teises elus ja eks ta teatavas mõttes oligi.

Rääkimata sellest, et hiljaaegu sattus mulle kapis ette üks pidulikum kleit, mida ma umbes samal ajal ikka kandsin ja ise ka ei usu enam, et kunagi selle sisse ära mahtusin. Aga jalanumber õnneks ei muutu. Seega mehepojad, kui teil on mõistus otsas ja ei tea, mida järjekordseteks jõuludeks naisukestele kinkida, siis kinkige kvaliteetseid jalanõusid, nende tarbimisväärtust mõned(kümned) lisakilod ei vähenda.