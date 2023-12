SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Ärme lase negatiivsusel võimust võtta

"Jõuluootus on paremgi kui jõulud ise," armastab mu lähedane inimene öelda. Kui kogu aastalõpu rutt ei käiks teatud meeldiva ootuse foonil, oleks seda vahest raske taluda. Mis see meeldiv siis olema saab? Kuidas kellelegi. Võib-olla jõululaupäeva pidulaud, meeldiv seltskond, kirik, kontsert, vaikne küünlatule valgel omaette olemine. Igal juhul on ootuses optimismi, mida me elus vajame nagu värsket õhku.