MUHU UUDISSED ⟩ Vuasta otsas jälle!

Üldse kui sa vuatad, neid reemiaid ja auindu muhulased paljast vädavad kojo siit ning sialt. Tüöd tiha me oleme eluaa ossan. Ilma selleta sii suare pial ing sisse ep jäeks kua. Ja rahvast muudkut tuleb meitele juure. Varsi juba irm, et mis taa`p jäe sii kitsaks sedaviisi. Muedu võiks ju ütelda, et olli sur kena vuasta.

Aga vuata ühe “reemia” suamine aab küll otseti iŋŋe täis. Neh, kallis aeg – meite vald oo kogunisti nii jõukaks kuulutatud, et riik võtab vägisi muist meite tulumaksu kääst ää ja jägab teestele, tüki suurematele valdadele laiali. Ei neh, ülemualt lapsed juba köivad Muhuse kuoli! Ja nüid maksa nende mandri massakatele viel nende tohmduse iest piale kua. Et kiegid tuleks ja uuriks, mesmuodi nõuke asi üldse oo võemalikuks suan, et pissike Muhu vald nii easte oo akkama suan, seda põle. Paljast käsi õieli ja muudkut andke! Neh, aga nõuke rikkus oo tuln iseenesest nende inimeste arvelt, kis sii suare pial kua valla rahakotist palka tienivad. Ja oma rahvamajagid põle me siiamuani jäksan valmis ehita. Ikka oo igastpuolt katsutud koonerda.