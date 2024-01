Helesinise tuleviku jälgedes

"Kui kaksteist aastat tagasi kirjutasin Õpetajate Lehele Eesti kooli helesinisest tulevikust, arvates, et see juba paistab, siis kas ta on nüüd käes? Tollane helesinine on üsna tumedaks värvunud," kirjutab koolijuht, õpetaja, isa ja vanaisa Viljar Aro.