ERKI AAVIK ⟩ "Kas keegi teadlikult korraldab maksumaksjate lollitamist või koguni petmist?"

"Hariduse käekäik justkui ei oleks üldse minu asi, aga on siiski, sest hariduse asjades jõudumööda kaasa lüüa on meie kõigi põhiseadusest tulenev õigus ja kohus. Ometi on hämmastav jama ja suur segadus – või ehk koguni pettus – see, mida õpetajate esindusühenduse lubatud streigiga seoses tajun," kirjutab muusika- ja majandusharidusega saarlane Erki Aavik.