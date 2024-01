Juhtkiri ⟩ Mis saaks, kui nädal aega oleksid poed kinni, tulekahjusid ei kustutataks ja tänavatel korda ei peetaks?

Lapsevanemad hoiavad peast kinni, otsides lahendusi. Suur on ebaõigluse tunne, sest lapsevanemaist ju õpetajate palganumber ei sõltu. Veelgi enam, enamike õpetajate palk on oluliselt suurem kui lapsevanematel endil, ületades maakonna keskmist sissetulekut. Siiski pole see piisav, et noored õpetajaks saada tahaksid ja suuresti selle toetuseks, et õpetajaamet oleks noortele atraktiivsem, õpetajad ka streigivad. Kas sada või kakssada eurot suurem palganumber õpetajaameti populaaremaks ka muudab, on teadmata.