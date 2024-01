Saaremaast on kujunenud Eesti olulisemaid meremajanduse regionaalseid keskusi

Rahvusvahelistel konverentsidel tekib saalides sumin, kui olen kasutanud meremajanduste tutvustuseks ka Saaremaa slaidi. Kõrvuti Saaremaa ruutkilomeetrite ja elanike arvuga esitlen slaidil saare meretööstusettevõtteid, kes rahvusvahelistel hangetel konkurentsivõimelised olnud. Kordagi pole publik jätnud väljendamata siirast imestust, kuidas ühel väikesel saarel leidub nii palju tipptasemel ettevõtteid, kes toodavad nii töölaevu, luksusjahte kui ka purjelaevu. Tegemist on kindlasti seguga traditsioonidest, innovaatilisusest ning julgest pealehakkamisest.

Suurt kuulsust on saarele toonud muidugi innovaatilisi rätsepalahendusi pakkuvad väikelaevaehitajad. Detsembris külastasime ühte Saaremaa laevaehituse lipulaeva nimega Baltic Workboats koos Euroopa Kalanduskontrolli Ameti (EFCA) tegevdirektori Susan Steele’iga, kes ei varjanud oma hämmingut, kui kuulis, et ettevõte juhib rahvusvahelist konsortsiumi Euroopa laevastikele uut tüüpi mereväe alusplatvormi loomiseks. Projektis osaleb ühtekokku 10 riiki, 23 ettevõtet ja teadusasutust Euroopa merelaevanduse suurriikidest – Prantsusmaalt, Hispaaniast, Hollandist, Itaaliast, Norrast, Taanist ja mujalt. Testaluse väljaehitamise arenduse ning koordineerimise eest vastutab Baltic Workboats. Sellise võidu Saaremaale toomine näitab mitte üksi usaldust saare ettevõtte vastu, vaid ka ettevõtjate julget pealehakkamist. Lisaks ka ettevõtjate tihedat koostööd riigi eri osapooltega, et tuua Eesti merendus maailmakaardile.