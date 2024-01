Jälle käis meediast läbi uudis, et valitsus hakkab arutama plaanitava automaksuga seonduvaid probleeme. Kui kaua veel peab seda tegema, et asi lõpuks selgeks saaks?

Kuna olen ka ise autoomanik ja sõidukit isegi vajadust mööda kasutanud, siis tekitab see maks minus teatud küsimusi. Esiteks, mis maks see õieti on – omandi- või keskkonnamaks? Mida sellega maksustatakse? See maks pidavat vähendama autode kasutamist ja suurendama ühistranspordi kasutamist, muutma sellega meie keskkonda puhtamaks jne.