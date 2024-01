Saaremaa turismispetsialist ⟩ "Soomlastel on Saaremaal kujunenud välja pikaajalised lemmikud"

Visit Estonia eestvedamisel osaletakse MATKA messil juba aastaid. EASi ja KredExi ühendasutuse turismijuhi Rainer Aaviku sõnul tehakse seda põhjusel, et Soome on olnud ja ka jääb Eestile kõige olulisemaks turismituruks, mis on suurim ka siis, kui külastusnumbrid pole parasjagu rekordtasemel.