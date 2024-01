Saaremaa valla uus arengukava kui oma majapidamise korrastamine

Saaremaa vallal on ka praegu olemas kehtiv arengukava aastateks 2019–2030. Võiks ju arvata, et sellega saab jätkata veel tükk aega. Sisse vaadates on aga näha, et see arengukava on küllaltki ühinemislepingu-keskne ja toona seatud investeeringueesmärkidest on tänaseks päris suur osa ellu viidud.