JUHTKIRI ⟩ Streik – kellele kurb, kellele lahe

Vaatamata sellele, et õppetööd sel nädalal ei toimu, on enamike koolimajade uksed siiski avatud ja lastele, kes endale ise tegevust ei leia, ollakse valmis midagi nokitsemiseks andma.

Suur osa õpilastest leiab aga, et streik on tore ja lahe, saab kaua magada ja mitte midagi teha – nagu koolivaheaeg. Samas on ka neid, kes muretsevad oma eksamitulemuste pärast ning iseseisvalt või vanemate toel koolitükke harjutavad.