Marduk Technologies´i äritegevuste juht Leet Rauno Lember on Frontexi võistluse tulemusega väga rahul. "Juhtida Euroopa kolmanda koha väärilist konsortsiumi on hea saavutus! Auhinnaraha plaanime investeerida tootearendusse, et parendada seniseid süsteeme," ütles ta.