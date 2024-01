Eestis merendust klassikalises mõistes ei ole

Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsleri Kaupo Lääneranna arvamuslugu "Saaremaast on kujunenud Eesti olulisemaid meremajanduse regionaalseid keskusi" (Saarte Hääl, 19. jaanuar) tekitas minus ühest küljest heameelt, teisalt pani ka kukalt sügama.

Seda just seetõttu, et loos kasutatud terminid võisid võhikule tunduda küll asjakohased, kuid inimesele, kes on merendusega vähegi kokku puutunud, ähmased ja pigem ametnikule sobilikud. Nimelt olid ühte patta pandud mitmed terminid, mis tegelikult kuuluvad siiski eraldi valdkondadesse.