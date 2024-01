SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Dressgate* ehk Põhiseaduslik õigus pidutseda

Mõni valitud saadik on seda pidanud solvanguks. Mõni on lausa väljendanud muret, et põhiseadusliku institutsiooni alavääristamine seab ohtu kaitsetahte ja seeläbi Eesti julgeoleku. Neid, kes on nukrad, et peokleidile tehtud kulutused lendavad nüüd vastu taevast, mõistan ma kummalisel kombel isegi kõige enam. Ikkagi konkreetne majanduslik kahju.