GALERII ⟩ Muhu kenotaafiväli sai õnnistuse

Kaplan Nelis ütles oma mõtiskluses, et igal inimesel peaks olema kusagil hauakivi, kuhu lähedased saavad küünla süüdata. „Vaid Jumal teab, kuidas need mehed surid ja mida nad sel hetkel mõtlesid ning kus on nende maised kehad. Ristil surnud Jeesuse keha pandi samuti laenatud hauda. Täna on see haud tühi,“ rõhutas kaplan Nelis.