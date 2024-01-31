Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 24.01 – 30.01
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Sofia Pihl (21.01) Laheküla
- Jaagup-Innar Pruul (22.01) Suur-Randvere küla
- Kirke Mai Siigur (25.01) Kudjape alevik
SURMAD
- Urmas Marmor (50) Valjala alevik
- Väino Uibo (81) Salme alevik
- Talvi Ingalt (80) Suur-Randvere küla
- Bruno Hiiuväin (77) Kärneri küla
- Helgi Sepp (89) Meedla küla
- Aave Kelder (76) Välta küla
- Peeter Tarvis (73) Kuressaare linn
- Hele-Mall Lõuk (86) Kärla alevik
- Johannes Martin (90) Kuressaare linn