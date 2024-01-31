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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 24.01 – 30.01

SÜNNID

  • Sofia Pihl (21.01) Laheküla
  • Jaagup-Innar Pruul (22.01) Suur-Randvere küla
  • Kirke Mai Siigur (25.01) Kudjape alevik

SURMAD

  • Urmas Marmor (50) Valjala alevik
  • Väino Uibo (81) Salme alevik
  • Talvi Ingalt (80) Suur-Randvere küla
  • Bruno Hiiuväin (77) Kärneri küla
  • Helgi Sepp (89) Meedla küla
  • Aave Kelder (76) Välta küla
  • Peeter Tarvis (73) Kuressaare linn
  • Hele-Mall Lõuk (86) Kärla alevik
  • Johannes Martin (90) Kuressaare linn
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