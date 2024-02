KÕNE IFFILE ⟩ "Väike ja mitte väga pikalt kestev üritus ei tohiks küll kedagi pankrotti ajada!"

Olen oma rändamiste ajal mööda maad ja ilma sattunud ka linnadesse, kus toimuvad suured festivalid. Praegu tuleb mulle esimesena meelde Šotimaal külastatud Edinburghi festival oma tohutute rongkäikudega, mille publiku hulgas me olime. Liiklus oli selleks puhuks suletud, kaup toodi kohale öösiti, aga saadi hakkama. Ja ometi on Edinburgh Kuressaarega võrreldes ikka törts maad suurem.

Väga paljude linnade keskväljakutel toimuvad kultuuriüritused ja need peavad toimuma just seal. Igaüks ju parki ei jõua. See, kui linnaruum täitub artistidega, antakse kontserte ja etendusi, rahvatantsijad esinevad, on minu arvates väga tore.