RAUDSE EESRIIDE TAGANT ⟩ Mädagoogiline poeem ehk Tragöödia kolmes vaatuses 2014

On ilus kesksuvine päev ja ma teen peatuse Kihelkonnal, et poest läbi hüpata. Poe ümbrus, selle riiulivahed ning letiesine on täis vene keelt kõnelevaid lapsi ja noorukeid ning nii pikas sabas ei ole ma vist ei enne ega hiljem meie iseseisvas riigis seisnud. Kui järjekord juba peaaegu minuni on jõudnud, tekib väike tõrge.