OPERAATOR PEIT 50! ⟩ "Hommik võib alata riigikogus, päeval võid sattuda vanglasse või lehmalauta ja õhtu lõpetada Estonia teatris."

"Enamik filmikesi, mis me sinna festivalile saatsime, oli meie ühislooming. Kui toimus Saaremaa toimetuse monteerija konkurss, siis läksid žürii liikmed pärast vestlust kohalikku elektroonikapoodi (praegu on seal kohvik Chameleon - toim) meie filme VHS-kassetilt vaatama. See avaski mulle ETV ukse," meenutab 28-aastase professionaalse telemehekogemusega Peit.