9. juunil valime Euroopa Parlamenti. Mainekas väljaanne Politico kirjutas neil päevil, et seekordsed valimised mõjutavad Euroopa Liidu jõujooni enam kui varem, sest parempopulistid saavad vaatlejate hinnangul rohkem kohti. Juurdekasvu oodatakse näiteks Identiteedi ja Demokraatia fraktsiooni ridades ja see annab kindlasti oma kammertooni ka Brüsseli päevapoliitikale. Kui mitte lausa gongi ei lööda. Eks me näe.