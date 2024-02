Keskraamatukogus näeb piiriülest võrdõiguslikkust: naiste õigused USAs ja Eestis

Projekt “Piiriülene võrdõiguslikkus: naiste õigused USAs ja Eestis” on narratiiv, mille info on kättesaadav eri kanaleid pidi. See sisaldab Eesti linnades liikuvat rändnäitust, samuti raadiosaadete ja -väljaannete sarja nii klassikalises kui ka sotsiaalmeedias. Saaremaale tuli näitus otse Narvast, enne see oli Tallinnas ja Kärus.