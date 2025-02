Uus teatritükk Külamehed kesk kinematograafi ahvatlevat maagiat

Filmitööstuse glamuurist ja päevarahadest lummatud kohalikud saavad võimaluse linateoses kaasa lüüa statistidena, nende hulgas ka lavaloo peategelased Charlie ja Jake.

Aga nende jaoks on päevarahast olulisem soov Hollywoodis läbi lüüa. Charlie unistab, et tema kirjutatud stsenaarium saaks filmiks ja Jake tahab teha näitlejakarjääri. Kogu võtetega seotud tegelaste galerii mõtted, tunded ja soovid toovad lavale vaid kaks näitlejat – Markus Habakukk ja Tanel Jonas või Tanel Ting.

Tüki "Kivid sinu taskutes" lavastaja Sander Pukk ütles, et tegu on väga humoorika looga, millel on ilus mõte ja lõpplahendus. Kuna tegevus toimub väikeses külas, peaks see Kuressaare publikule tooma parasjagu äratundmisrõõmu.

Pukk märkis, et arvukad karakterid, keda kaks näitlejat laval kehastavad, valmisid mõnusas koostöös. "Näitlejatel endil on võib-olla mingid tüübid, keda nad on parodeerinud ja keda nüüd saab uute nüanssidega sobitada. Üks asi on konkreetne karakter, aga teine asi karakteri loogika – mingid tegevused teevad ühest inimesest julge inimese, teisest, vastupidi, ara. Üks võib osutuda seiklushimuliseks, teine aga pigem hillitsetuks," rääkis ta.

2007 tõi sama näidendi lavale Linnateater, mängisid Argo Aadli ja Indrek Ojari. Pukk tõdes, et käis tükki küll vaatamas, aga eriti selgeid mälestusi sellest ei ole. Küll on toonase ja praeguse lavastuse vahel side muusikalise kujundaja näol, kelleks on Veiko Tubin. "Küsisin, kas ta oleks nõus, tema arvas, et teist korda oleks päris huvitav teha," lausus Pukk.

Marie Jonesi kirjutatud tragikomöödia sai lavahitiks kohe, kui see 1996. aastal lavavalgust nägi. 1999. aastal võitis "Kivid sinu taskutes" Irish Times/ESB Iiri teatriauhinna kui parim lavastus. 2001. aastal edu jätkus kahe Olivier’ auhinnaga ja lisaks kolme Tony auhinna nominatsiooniga.

"Kivid sinu taskutes" Autor Marie Jones Tõlkija Peeter Volkonski Lavastaja Sander Pukk Kunstnik Annika Lindemann Helikujundaja Veiko Tubin Valguskunstnik Priidu Adlas (Eesti Draamateater) Osades Markus Habakukk, Tanel Jonas või Tanel Ting Etendus on kahes vaatuses, ca 2 h 20 min