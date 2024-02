Uuring ⟩ Üha rohkem inimesi vajab oma lähedastelt rahalist abi

Aastaga on lähedastelt rahalist tuge saavate Eesti inimeste arv tõusnud viie protsendi võrra. 2023. aasta alguses märkis Citadele küsitluses 10 protsenti Eesti inimestest, et saavad teistelt abi. Selle aasta alguseks on abivajajate arv tõusnud 15 protsendini.

„Samal ajal on vähenenud nende inimeste hulk, kes lähedastele tuge pakuvad, ning summad, mille ulatuses abi antakse. Kui veel aasta tagasi ütles 21 protsenti vastanutest, et toetavad lähedasi samamoodi, nagu alati, siis nüüdseks on see arv vähenenud 18 protsendini. Lisaks märkis 22 protsenti uuringus osalenud inimestest, et nad ei saa enam samas mahus rahalist tuge pakkuda,“ selgitas küsitluse tulemusi Citadele panga jaepanganduse juht Marina Hakiainen.