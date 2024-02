EI OLE ENAM SALADUS ⟩ Saaremaa vallavalitsus avalikustas Varkja ilmaradari teemal peetud kirjavahetuse

Keskkonnaagentuuri info kohaselt vastab paigaldatav radar Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalveameti nõuetele ja sellele väljastatava sagedusloa alusel on ümbruskonna elanike tervisele ohutu. Inimestele ohutu kaugus radariantennist on 500 m peakiire suunas ja kuna radar hakkab paiknema 35 m kõrguse torni otsas ja peakiir on radarist kaugenedes ka maapinnast järjest kõrgemal (500 m kaugusel juba 40 m kõrgusel), siis mõju elanikele puudub. Radar ise müra ei tekita, minimaalset müra võivad tekitada radariseadmetele torni kõrvale paigaldatava soojaku konditsioneeri ja õhksoojuspumba välisseadmed, aga ka see ei kosta kaugele.