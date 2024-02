Ott Tänak teenis Rootsi rallil kuus punkti

Pärast Rootsi rallit on maailmameistrivõistluste arvestuses liider Thierry Neuville 48 punktiga. Teisel kohal oleval Elfyn Evansil on 45 punkti. Kolmas on Adrien Fourmaux 29 punktiga ja neljas Sébastien Ogier 24 punktiga. Ott Tänak asub 21 punktiga viiendal kohal.