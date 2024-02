MUHU UUDISSED ⟩ Laupa kellu ühest siis Liiva kuolimajase

Nõnna et sie "Vastlarull", mis Liiva spordiväljaku pial pieti, sie olli täitsa oma nime veart. Muul moel põleks sellepääva spordiväljakuni jõudngid, kut paljast rullides.

Kärpsid põle moole tuodud sedakorda. Ja ma es viisin ise kua viimas köia. Või, neh, mis sie viisimine sii aitab. Kessiku õhta oo Muhus kõege tihem õhta terve nädali kohta. Siis oo kõike: laulmist ja ojomist ja. Lõuna paiku, kellu poole ühest täpsemaste, oo Hellamoal vanade inimeste võimlemine kua viel. Nõnna et viisimise süiks ep sua kessiku asju aada. Mineva kessiku olligid päe nii tihe, et sõbrapääva tähistamine tulli tükkis neljabeks lükata. Kessiku põleks änam kuskile teist mahuta oln.

Laupa Koguvas just nii lipe põle oln. Sai ikka Tooma õues kahe jala pial ietsi. Ja Eda jutt Tooma Juhanist ja taa kahest vennast olli puru vägev!

Aga uie nädali sündmustest kua. Tunaoome kellu ühest oo Liiva kuolimajas vabariigi vuastapääva aktus. Neh, nõnna kut ikka oln oo. Et reemiaid jägatse ja kontsert oo kua ja. Mitu vuastad olli sõuke pidu ju Liiva uie keskväljaku pial. Sedakorda oo jälle ilma iest paose mindud ja tähistamine oo Liiva kuolimajas. Nõnna kut enne koroonat asjad köisid. Suab korra ennassid lille lüia ja kottu välja.

Põlegid ampsest aast vabariigi vuastapääva aegas rahvariidid selga suan änam. Neh, et tasub ikka kohal olla. Siis oo oma silm näin ja kõru kuuln ja põle taris külakaudu inimesi tüidata, et kisse ja misse. Ja kui oo kontsert pietud ja reemiad kua välja jägatud, siis kellu poole neljast istutse maha ja vahitse kampas minevasuvise Muhu pulma videod kua. Nõnna et ikka kohe õhtani välja tuleb ennassid Liiva kuolimajase varuda.