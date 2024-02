JUHTKIRI ⟩ Õudne lõpp või lõputu õudus

Väikeste vanalinna majade kõrval mõjub tume koloss rusuva ja ohtlikuna, mida ta tegelikult ka on. Kasutuseta majad meelitavad alati ligi tegelasi, kelle mõtted ja teod ei ole kõige sündsamad, tühje tondilosse armastavad eluheidikud ja napsisõbrad, aga ka seiklusi otsivad noored. See ei ole siiski sisu, millega sisuliselt kesklinnas asuv maja peaks olema täidetud.

Kohtu tänava kompleks on mõnekümne aasta jooksul korduvalt omanikku vahetanud, kuid sellele uue hingamise andmine pole õnnestunud. Alles kaks aastat tagasi tekkis lootus, et välja on ilmunud tõsine arendaja, kelle käe all kolemaja uuestisünd lõpuks teoks saab. Korraldati edukas arhitektuurikonkurss ja hakati projekteerima, kui äkki selgus, et muinsuskaitseamet ei jaga arendaja soovi hoone täielikult lammutada.