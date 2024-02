TOM RÜÜTEL ⟩ Aitäh, Tallinna lennujaama assistendid ja NyxAiri reisisaatjad!

Ma ei väsi kiitmast Tallinna lennujaama assistente, kes teevad abivajavate reisijate seiklused võimalikuks. Ei ole mingit juttu, et ei saa või ei julge. Jälgitakse täpselt kliendi sõnu ning jope saab mul seljast, rihm ära, taskud tühjaks... Pärast muidugi kõik jälle tagasi. Annan alati ka lõhkeainetesti, no mul veab alati! Lisaks abile on assistendid ka head vestluskaaslased ning viimasel korral on mind ka kui VIPi lennukini sõidutatud, mis on nende soov olnud. Mis mul saab selle vastu olla, eks ole!