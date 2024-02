Kuressaare piiskopilinnuse vallidel on kettagolfivõistlust korraldatud kolm aastat Eesti Vabariigi sünnipäeva ajal. Esimesel aastal osales 47 võistlejat ning möödunud aastal 61 discgolfiharrastajat.

"Emotsioon on laes. Suur-suur aitäh Saaremaa muuseumile meid lossihoovis võõrustamast. Saaremaa discgolfiklubi Rähnid korraldab juba traditsioonilist Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud discgolfivõistlust. Viimased kolm aastat on võistlus toimunud Kuressaare lossihoovis," rääkis ürituse üks korraldajaist Urmas Nõgu. "Lossihoovi ja -vallidele tehtud rada on täiesti unikaalne, kus lisaks jõule ja oskustele tuleb ka peaga mängida. Võisteldi kolmes grupis, mis olid moodustatud võrdselt osalejate reitingute alusel. Kuigi võistlejaid oli ka väljastpoolt Saaremaad, jäid kõik esikohad koju."