Anti Kukkela ⟩ Varkja ilmaradar tooks kaasa pöördumatu tervisekahju

Eestis ei ole radarite ega ilmaradarite ohutusuuringuid läbi viidud. Maailmas on radarite ja nendega võimsuselt ja toimelt sarnaste tele- ja raadiomastide tervisemõjude kohta uuringuid tehtud ja nendes on leitud, et radari mõjupiirkonnas on vähki ja verevähki haigestumine suurenenud, samuti on suurenenud ka üldsuremus kõikidest muudest tervisehädadest tingituna. Eriti haavatavad on radarikiirguse suhtes lapsed.