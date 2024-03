Eesti ühiskonnas on täheldatavad kummalised nähtused, mis kuidagi ei lähe kokku põhiseadusjärgse omariiklusega ning tekitavad arusaamatust.

Nii loeme Katrin Pautsi arvamusloost "Poliitikud, teie ähvardav kõnepruuk teeb rahva veel haigemaks, kui me juba oleme!" 7. veebruari Postimehes, et "aina rohkem meenub ühiskond, milles 1980ndatel üles kasvasin – kui samuti kõneldi mustvalgetes loosungites, mõeldi kollektiivselt kindlas ettenäidatud suunas ja ideoloogiliselt õigesti, käituti rangete reeglite järgi ning rajal vääratanud lasti maha /…/ Õudne, et pidevalt harjume erinevaid ebanormaalsuse tasandeid uueks normaalsuseks pidama. Kes küll saaks selle lõpetada ja kuidas?".