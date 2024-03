Pealuu ja ristatud kondid viitavad, et tegu on mürgise ainega. Foto illustratiivne.

Lugeja küsib: Läksin tööle uude kohta, kus tuleb kasutada tugevasti lõhnavat kemikaali. See paneb mul tööpäeva lõpuks pea valutama. Mulle keegi selle kemikaali kohta midagi ei rääkinud ja teised kõik kasutavad seda. Ma ei julge küsida ka, et millega on tegu ja kas ma võiks näiteks maski kanda. Ma ei tea ka, kust ma selle maski saaks.