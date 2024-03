Ilmajaamaga või ilma?

Lühend NIMBY tuleb ingliskeelsetest sõnadest Not In My Back Yard ehk maakeeles "mitte minu aia taha". Lahtiseletatuna tähendab see, et uuenduse või mingi rajatise suhtes oleme küll nõus, et (võib-olla) on seda vaja, kuid tehtagu see "kusagile mujale", mitte minu lähedusse. Nii on see olnud erinevate tööstuslike plaanidega, Rail Balticuga ja veel igasuguste üldiselt vajalike või soovitatavate algatustega. "Kuskil mujal" on aga enamasti ikkagi kellegi teise aias.