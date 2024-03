SUUR MAA, SUURED ASJAD ⟩ Avalikud palgad kui valuvaigisti – palkadega seotud probleemidele

Statistikaamet andis kolmapäeval teada, et 2023. aastal tõusis Eestis keskmine palk 11,3 protsenti. Keskmine brutokuupalk mullu neljandas kvartalis oli 1904 eurot; mediaanpalk, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju töötajaid, aga 1578 eurot. Keskmine palk aritmeetilise keskmisena arvutatuna on sageli paras petukaup. Mediaan on elulähedasem.