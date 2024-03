Saarlane Roman German soetas enda esimesed krüptorahad 2012. aastal. Ta asutas Krüpto klubi, mille raames on käinud mööda Eestit loenguid pidamas, et huvilistele selgitada, mis on see salapärane asi, millest kõik justkui teavad, et see on olemas, aga enamik ei tea, millega tegu.