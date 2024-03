Arborist kutsub kudeaja eel teetruupe puhastama

"Kevadised suurveed kannavad truubid oksarisu ja muud kraami täis. Samas lõhnab juba selle järele, et kudekala kipub kraavidesse. Et nad seal ka edasi pääseks, selleks peaks inimene appi tulema," rääkis Hanso, kes läinud nädalal ise puhastas oma puukraanaga ära Kuivastu maantee äärse Viira peakraavi truubi.

"Ma olen omal algatusel mõned aastad seda teinud, aga minu haare jääb väikeseks. Omad kraavid on ju ka Leisis, Maasis, Lümandas. Kalade hea käekäigu pärast peaks kõik muret tundma," rääkis Hanso. Ta lisas, et maaparandussüsteemide korrashoid on seaduse järgi maaomaniku kohustus, millest aga paljud teadlikud ei ole.