Madis Kallas tahab anda KOV-idele suurema otsustusõiguse maamaksu määramisel

"Meie jaoks on oluline aidata hoida elu igas Eesti paigas ning tagada tänu kohaliku omavalitsuse piisavale rahastusele sealsetele elanikele inimväärne elukeskkond, -tingimused ja teenused. Meie riik ja tulevik on täpselt nii tugevad, kui on seda meie omavalitsused. Endise omavalitsusjuhina pean oluliseks, et linnad ja vallad saaksid rohkem otsustusõigust oma territooriumil toimuva üle," kommenteeris regionaalminister Madis Kallas.