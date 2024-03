JUHTKIRI ⟩ Jaani sadam – tehtud-mõeldud! Kuid peaks käima teistpidi.

Vee äärde midagi rajade soovides võib eeldada, et seda ei lubatagi, sest seal on Euroopa Liidu mastaabis kaitstavad loodusväärtused. Ka näiteks Orissaare vallavolikogu 2005. aastal kehtestatud Orissaare valla rannaala osaüldplaneeringu järgi ei ole alale sadamat planeeritud.

Planeeringu peaks vastavalt planeerimisseadusele saama kehtestatud kolme aasta jooksul alates algatamisest. Seega – alles siis, kui aastad ja raha on kulunud, võib ehitama hakata.

Ja et kogu see asjaajamine käiks seaduse mõtte järgi, on Eesti riigil palgal keskkonnaametnikud ja kohalikul omavalitsusel järelevalvega tegelevad inimesed.