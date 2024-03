"See on väga ilus mõte panna siia Enda Naabrile pink. Olen väga tänulik Enda Naabrile kogu tema töö eest. Kõik need intervjuud, mis on tehtud Joosep Aavikuga, on väga tänuväärne materjal. Ma loodan, et selliseid kultuuriinimeste pinke tuleb siia veel. Need sobivad siia väga hästi," toonitas Aavikute majamuuseumi juhataja Merit Karise.