Arabella hotell soovib majaesist hoida turismibussidele

"See on olnud aastast aastasse probleem, nagu Murphy seadus, et iga kord, kui tuleb turismibuss, peatub keegi samal ajal hotelli ees," rääkis OÜ Aara juhatuse liige Ado Kuusk. Kuuse sõnul ei ole päevasel ajal ka suures parklas kohta, mistõttu teeb buss tihti mitu tiiru, enne kui saab seisma jääda.