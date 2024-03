Villig ja Hein tulevad rahareivima ⟩ „Enamus inimesi on kõigeks võimelised!“

Heina sõnul on konverentsi eesmärk anda noortele edasi seda, mida koolid senimaani ei õpetata. „Kui õpetavad, siis põgusalt ja mitte nagu füüsikat või matemaatikat. On vaid üldised teadmised ja see on meie koolisüsteemi omapära, mis on siin juba paarsada aastat rullinud,“ märkis ta. „Eesmärk on anda erinevaid vaateid meie endi eludest, läbikukkumistest, õnnestumistest ja kuidas selle taga teooria on.“