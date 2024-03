Kulu põletamine on keelatud, lõket võib teha rangeid ohutusnõudeid jälgides

Soe ja tuuline ilm on muutnud rohtkatte kuivaks ning kergesti süttivaks. „Kuigi maapind ise on veel niiske, on kuluhein kuiv ja ülimalt kergesti süttiv. Selleks, et ulatuslik ja kiiresti arenev tulekahju puhkeks, piisab vaid väiksest sädemest,“ ütles Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juht Tarmo Voltein.